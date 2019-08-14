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Атамбаеву предъявили обвинения еще по двум эпизодам

Атамбаеву предъявили обвинения еще по двум эпизодам
16:25 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:Новые обвинения касаются модернизации ТЕЦ и приобретения здания "Форума".

Бывшему президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву предъявлены обвинения еще по двум эпизодам.

Об этом сообщает портал 24.kg со ссылкой на его адвоката Сергея Слесарева.

“Военная прокуратура предъявила уведомления о подозрении бывшего главы государства (Атамбаева - ред.) в двух преступлениях”, - говорится в сообщении.

По словам Слесарева, новые обвинения касаются уголовных дел по модернизации ТЭЦ Бишкека и приобретению в собственность здания «Форума», где находится штаб-квартира созданной Атамбаевым Социал-демократической партии Кыргызстана (СДПК).

Как отметил юрист, в основу новых дел легли выводы, содержащиеся в заключении парламентской комиссии, которое большинством голосов утвердили депутаты парламента.

Накануне Атамбаеву предявили обвинения по фактам организации беспорядков, незаконному обороту оружия, препятствования следствию, захвату заложников, убийства и покушения на убийство.

Как сообщалось ранее, 8 августа правоохранители Кыргызстана со второй попытки задержали бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

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Первая попытка была предпринята силовиками 7 августа вечером, однако сторонники экс-президента оказали сопротивление, захватив шестерых спецназовцев. В четверг, 8 августа, заложников отпустили.

Тогда же Атамбаев принял решение сдаться. Его отвезли в ГСУ ГКНБ на допрос, а впоследствии задержали. Экс-президенту предъявлены официальные обвинения в коррупции.

Атамбаева поместили в СИЗО Госкомитета нацбезопасности до 26 августа. Он отказался подписать следственные документы.

Ранее парламент лишил Атамбаева статуса и привилегий экс-президента, поскольку Генпрокуратура обнаружила в его действиях признаки коррупции, превышения должностных полномочий и незаконного обогащения.

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Суд, Алмазбек Атамбаев, Кыргызстан, Обвинение.
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