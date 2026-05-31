Исчез после громкого секс-скандала и обвинений в насилии: где сейчас актер Константин Темляк

Актер возобновил соцсети почти через год после скандала

Звезда сериалов "Киборги. Герои не умирают", "И будут люди", "Божевольные" Константин Темляк осенью 2025 года оказался в центре одного из самых громких скандалов украинского шоубизнеса. После обвинений в домашнем насилии он удалил страницу в Instagram, перестал выходить на связь и не появлялся в медиапространстве. Однако теперь актер неожиданно вернулся в соцсети и впервые за долгое время показал, как живет сейчас.

Что известно о Константине Темляке сейчас

В конце мая актер восстановил свою страницу в Instagram после многомесячной паузы. В новых публикациях Темляк показывает фронтовые будни. Известно, что сейчас он продолжает службу в рядах ВСУ.

Константин Темляк сейчас. Фото: инстаграмм актера

Также в его профиле стали появляться стихи, в которых он поднимает темы войны, потерь, личных переживаний и сложных человеческих отношений. Также в сети обратили внимание на одно из новых стихотворений Темляка. Некоторые подписчики предположили, что его строчки могут быть связаны с недавней творческой работой бывшей жены актера — Анастасии Нестеренко. Ранее актриса обнародовала видео, в котором вместе с музыкантом MULENKO исполнила композицию "Поломана любовь", после чего пользователи начали искать возможные параллели между ее публикацией и творчеством Темляка.

Стихотворение Константина Темляка. Фото: инстаграмм актера

Стихотворение Константина Темляка. Фото: инстаграмм актера

Скандал с Константином Темляком

Напомним, что в сентябре 2025 года бывшая девушка актера, фотограф Анастасия Соловьева, публично заявила о моральном и физическом насилии с его стороны во время их отношений. Также девушка утверждала, что актер имел наркотическую и алкогольную зависимость. Ее посты быстро получили широкую огласку в соцсетях и медиа. Ее заявления актер подтвердил: "В моей жизни был страшный период, когда я был совсем не тем человеком, которым хотел бы быть, — каким, как оказалось, есть на самом деле…"

Константин Темляк. Фото: соцсети

Впоследствии к обвинениям добавились и другие заявления. В публичном пространстве начали обсуждать информацию о якобы непристойной переписке актера с несовершеннолетней девушкой уже во время его отношений с женой. Именно из-за этих обвинений имя Темляка в течение нескольких недель не сходило с заголовков украинских СМИ.

Скандал вызвал отрицательную реакцию среди пользователей соцсетей, а сам актер оказался под волной критики. После этого его страницы в соцсетях перестали обновляться, а впоследствии аккаунт вообще исчез из публичного доступа.

После скандала распался и брак

Эти события сказались и на личной жизни актера — он был в браке с актрисой Анастасией Нестеренко. Весной 2026 года стало известно, что супруги больше не вместе. Звезда подтвердила развод, вспомнив Темляка как своего бывшего мужа. Они женились только в 2024 году.

Константин Темляк и Анастасия Нестеренко. Фото: инстаграмм

Константин Темляк и Анастасия Нестеренко. Фото: инстаграмм

Ранее "Телеграф" рассказывал, что преподавателя Львовской медакадемии обвиняют в сексизме. Он выкладывал фото молодых девушек.