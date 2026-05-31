Зник після гучного секс-скандалу та звинувачень у насиллі: де зараз актор Костянтин Темляк

Актор відновив соцмережі майже за рік після скандалу

Зірка серіалів "Кіборги. Герої не вмирають", "І будуть люди", "БожеВільні" Костянтин Темляк восени 2025 року опинився в центрі одного з найгучніших скандалів українського шоубізнесу. Після звинувачень у домашньому насиллі він видалив сторінку в Instagram, перестав виходити на зв'язок і не з'являвся в медіапросторі. Однак тепер актор несподівано повернувся до соцмереж і вперше за тривалий час показав, як живе зараз.

Що відомо про Костянтина Темляка зараз

Наприкінці травня актор відновив свою сторінку в Instagram після багатомісячної паузи. На нових публікаціях Темляк показує фронтові будні. Відомо, що зараз він продовжує службу в лавах ЗСУ.

Костянтин Темляк зараз.

Також у його профілі почали з'являтися вірші, у яких він порушує теми війни, втрат, особистих переживань і складних людських стосунків. Також у мережі звернули увагу на один із нових віршів Темляка. Деякі підписники припустили, що його рядки можуть бути пов'язані з нещодавньою творчою роботою колишньої дружини актора — Анастасії Нестеренко. Раніше акторка оприлюднила відео, в якому разом із музикантом MULENKO виконала композицію "Поламана любов", після чого користувачі почали шукати можливі паралелі між її публікацією та творчістю Темляка.

Скандал з Костянтином Темляком

Нагадаємо, що у вересні 2025 року колишня дівчина актора, фотографиня Анастасія Соловйова, публічно заявила про моральне та фізичне насильство з його боку під час їхніх стосунків. Також дівчина стверджувала, що актор мав наркотичну та алкогольну залежності. Її дописи швидко набули широкого розголосу в соцмережах та медіа. Її заяви актор підтвердив: "В моєму житті був страшний період, коли я був зовсім не тією людиною, якою хотів би бути, — якою, як виявилось — є насправді…"

Костянтин Темляк.

Згодом до звинувачень додалися й інші заяви. У публічному просторі почали обговорювати інформацію про нібито непристойне листування актора з неповнолітньою дівчиною вже під час його стосунків із дружиною. Саме через ці обвинувачення ім'я Темляка протягом кількох тижнів не сходило із заголовків українських ЗМІ.

Скандал викликав негативну реакцію серед користувачів соцмереж, а сам актор опинився під хвилею критики. Після цього його сторінки в соцмережах перестали оновлюватися, а згодом акаунт взагалі зник із публічного доступу.

Після скандалу розпався і шлюб

Ці події позначилися й на особистому житті актора — він був у шлюбі з акторкою Анастасією Нестеренко. Навесні 2026 року стало відомо, що подружжя більше не разом. Зірка підтвердила розлучення, згадавши Темляка як свого колишнього чоловіка. Вони одружилися лише у 2024 році.

Костянтин Темляк та Анастасія Нестеренко.

