В Гонконге проводится очередная акция протеста

Несколько десятков тысяч демонстрантов под проливным дождем проводят акцию протеста против властей в Гонконге в воскресенье, сообщает South China Morning Post.

Участники демонстрации собрались в парке Виктория. В полиции дали разрешение на акцию именно в этом парке. Тем не менее, часть демонстрантов уже направилась по улицам в другие части города. Столкновений со стражами порядка пока что нет.

На фотографиях, поступающих с этого мероприятия, видны улицы, заполненные идущими под зонтами людьми.

Massive turnout for today’s protest in #Hongkong. Police didn’t authorize the protests but that hasn’t stopped crowds. Indication of how widespread opposition is to the Carrie Lam Administration and desire for widened democratic rights #HongKongProtests #antiELAB pic.twitter.com/EzLLZBfAzk

— Michael Bociurkiw (@WorldAffairsPro) August 18, 2019