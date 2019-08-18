В Гонконге проводится очередная акция протеста

Новости мира:Сотни тысяч людей вышли на протесты против планов властей разрешить экстрадицию в Китай

Несколько десятков тысяч демонстрантов под проливным дождем проводят акцию протеста против властей в Гонконге в воскресенье, сообщает South China Morning Post.

Участники демонстрации собрались в парке Виктория. В полиции дали разрешение на акцию именно в этом парке. Тем не менее, часть демонстрантов уже направилась по улицам в другие части города. Столкновений со стражами порядка пока что нет.

На фотографиях, поступающих с этого мероприятия, видны улицы, заполненные идущими под зонтами людьми.

Massive turnout for today’s protest in #Hongkong. Police didn’t authorize the protests but that hasn’t stopped crowds. Indication of how widespread opposition is to the Carrie Lam Administration and desire for widened democratic rights #HongKongProtests #antiELAB pic.twitter.com/EzLLZBfAzk — Michael Bociurkiw (@WorldAffairsPro) August 18, 2019

Организаторы демонстрации отмечали, что их цель - показать, что участники настроены мирно и не хотят беспорядков.

Акции протеста в пользующемся определенной автономией Гонконге продолжаются уже несколько месяцев. Изначально их целью было противостояние инициативе, которая в случае реализации позволило бы проводить экстрадиции людей в другие части Китая. Однако как отмечают наблюдатели, со временем демонстранты стали привлекать внимание к гораздо более широкому спектру вопросов, связанных с демократией.