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Из-за торговой войны между США и Китаем фондовые рынки Азии упали

Из-за торговой войны между США и Китаем фондовые рынки Азии упали
12:26 Сегодня Телеграф Экономическая правда pixabay.com

Новости мира:В связи экономичной войны между США и Китаем начали страдать другие страны Азии.

Японские акции упали более чем на 2%, причем связанные с Китаем фирмы лидируют в убытках после новой эскалации торговой войны между Китаем и США.

Об этом 26 августа сообщает Reuters.

Так, ключевой индекс Nikkei, который отражает динамику котировок акций 225 ведущих компаний Японии, упал на 2,6% - до отметки 20 173,76, самого низкого уровня с 6 августа.

"Интересно, как долго эти торговые тарифы с обеих сторон могут продолжать расти и расти, прежде чем они начнут заставлять экономику и фондовый рынок падать и падать", - сказал главный финансовый экономист MUFG Union Bank Крис Рупки. И добавил, что "инвесторам надоело и хочется уйти".

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Ранее Китай ввел тарифы на импорт из США около 75 млрд долл, включая некоторые сельскохозяйственные продукты, сырую нефть и малые самолеты.

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Позже президент США Дональд Трамп наложил дополнительные 5% пошлины на целевые 550 млрд долл на целевые китайские товары в ходе последней эскалации отношений между крупнейшими экономиками мира.

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6 августа рынок акций США пережил наибольшее падение с начала года.

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Китай, США, Япония, Азия, Дональд Трамп.
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