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Власти Гонконга запретили массовые протесты

Власти Гонконга запретили массовые протесты
09:53 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Власти объясняют такой шаг беспокойством о безопасности общества.

Полиция Гонконга направила гонконгскому Фронту за гражданские права человека, выступающего основным организатором акций протеста в городе, уведомление о запрете массовых выступлений, которые планируется провести в субботу.

В уведомлении отмечается, что решение о запрете акций было принято по соображениям общественной безопасности.

В документе разъясняется, что существуют опасения, что в ходе выступлений возможны "акты насилия и другие деструктивные действия".

В качестве подтверждения опасений в уведомлении напоминается, что в ходе предыдущих демонстраций протестующие осуществляли "поджоги и возводили крупные баррикады на дорогах, использовали бутылки с зажигательными смесями, стальные шары, кирпичи, арматуру, металлические столбы, другие предметы для уничтожения общественной собственности в крупных масштабах, подрыва общественного порядка".

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Фронт заявил, что решение полиции будет обжаловано.

Наблюдатели обращают внимание, что запрет на проведение акций протеста совпал с проведенной в четверг сменой состава военного гарнизона, размещенного в Гонконге.

"Гонконгский гарнизон НОА Китая провел 22-ю со времени размещения там в 1997 году ротацию состава рано утром в четверг, - говорится в сообщении агентства "Синьхуа". - Этот шаг, который был утвержден Центральным военным советом КНР, является обычной рутинной ежегодной ротацией в соответствии с законом КНР о гарнизоне специального административного района Гонконг, предусматривающим, что "гонконгский гарнизон должен практиковать систему ротации своего состава".

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Китай, Протесты, Гонконг, Протесты в Гонконге.
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