Индия готовится к вторжению Пакистана

Новости мира:В штате Гуджарат объявили тревогу поскольку власти Индии ожидают вторжение со стороны Пакистана.

В индийском штате Гуджарат была объявлена тревога во всех портах. Ждут вторжения пакистанских спецназовцев.

Об этом сообщает NDTV.

"Все порты в Гуджарате были приведены в состояние повышенной боеготовности после появления информации о том, что отряд пакистанских спецназовцев вероятно намерен проникнуть на индийскую территорию через Кач морским путем, чтобы осуществить общественные беспорядки или теракты в Гуджарате", - говорится в сообщении.

Как отмечается, береговая охрана Индии получила информацию о том, что отряд пакистанского морского спецназа готовится пройти в Индию со стороны залива Кач в Аравийском море на территории Гуджарата.

Поэтому всем портам на побережье и кораблям рекомендовано применить максимальные меры безопасности.

Как сообщалось, 5 августа индийское правительство отменило особый статус штата Джамму и Кашмир, прописанный в конституции Индии. В то же время было наложено ограничение на проволочную и мобильную телефонную связь, интернет, а также запрещены мирные собрания.

Официальный Исламабад назвал действия индийских властей "незаконными".

Кашмир - единственный штат Индии, населенный преимущественно мусульманами. Значительная часть жителей штата выступает за присоединение к Пакистану. Радикально настроенные лица постоянно пополняют ряды вооруженных формирований, пытающихся с помощью насильственных действий добиться выхода штата из состава Индии.

В ответ индийские власти подавляют любые проявления сепаратизма, применяя армию и силы безопасности. Следствием длительного кровавого противостояния стала гибель десятков тысяч людей, преимущественно мирных жителей. Спор за контроль над Кашмиром уже несколько раз приводил к войнам между Пакистаном и Индией.