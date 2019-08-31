Взрыв на химзаводе в Индии: 8 человек погибли

Новости мира:Взрыв произошел на химзаводе в селе Дуле, неподалеку от Махараштры.

В индийском штате Махараштра произошел взрыв на химическом заводе, по меньшей мере 8 человек погибли, десятки получили ранения. Об этом сообщает India Today со ссылкой на полицию.

"По меньшей мере восемь человек погибли и десятки получили ранения в результате сильного пожара на химическом заводе в районе Махараштры в Дуле", - говорится в сообщении.

Пожар вызвал взрыв нескольких цилиндров на химическом заводе в селе Вагхади в Ширпур-Талуку. Инцидент произошел около 9:45 в субботу, 31 августа, в это время на заводе была сотня рабочих. Число погибших может увеличиться.

Как сообщалось ранее, порты в Гуджарате были приведены в состояние повышенной боеготовности после появления информации о том, что отряд пакистанских спецназовцев вероятно намерен проникнуть на индийскую территорию через Кач морским путем.