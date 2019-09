Санитарный самолет разбился на Филиппинах (Видео)

На Филиппинах разбился санитарный самолет, который должен был доставить пациента на лечение в столицу. Все девять человек, находившиеся на борту, погибли. Об этом сообщает агентство Xinhua.

"Санитарный эвакуационный самолет с семью пассажирами и двумя пилотами разбился на частном курорте в городе Каламба", - говорится в сообщении.

Полиция заявила, что самолет King Air 350 перевозил пациента из города Диполог в южной провинции Замбоанга-дель-Норте в столицу Манилу для дальнейшего лечения.

