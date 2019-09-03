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В результате теракта в Кабуле погибло 16 человек

В результате теракта в Кабуле погибло 16 человек
10:15 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твитер

Новости мира:Группировка "Талибан" взяла ответственность за теракт в столице Афганистана, где в результате взрыва погибло 16 человек 120 раненых.

В результате взрыва в столице Афганистана не менее 16 человек погибли и около 120 получили ранения.

Об этом сообщает Радио Свобода.

"Не менее 16 гражданских жителей погибли, еще 119 были ранены в результате взрыва в столице Афганистана Кабуле 2 сентября, ответственность за который взяла группировка "Талибан"", - говорится в сообщении.

По данным Министерства внутренних дел Афганистана, начиненный взрывчаткой автомобиль взорвали в районе Кабула, где расположены офисы иностранных гуманитарных организаций и международных учреждений. Кроме того, в нападении участвовали вооруженные боевики, добавили в министерстве.

Нападение произошло в тот же день, когда специальный представитель США по мирным переговорам в Афганистане Залмай Халилзад сообщил, что представители "Талибана" "в целом" согласовали вариант мирного соглашения с Соединенными Штатами. В частности, по его словам, талибы согласились не предоставлять на подконтрольной им территории убежище террористам, нападающим на США или их союзников.

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В то же время Халилзад подчеркнул, что мирные договоренности с "Талибаном", для достижения которых потребовалось восемь раундов переговоров, не являются окончательными, пока их не согласует президент США Дональд Трамп.

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Движение "Талибан" как предпосылку мирных переговоров непосредственно с властями Афганистана называет полный вывод из страны всех иностранных войск. Сейчас этих войск, главным американских, в рамках учебной, вспомогательной и консультационной миссии под руководством НАТО в Афганистане находится около 20 тысяч. В отдельных случаях некоторые американские силы привлекаются и к контртеррористическим операциям.

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Теракт, США, Афганистан, Взрыв, Талибан, Кабул, Дональд Трамп, Залмай Халилзад.
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