В аэропорту Тайваня придумали, как держать болезнь АЧС "в страхе"

Новости мира:В Тайване активно ведут борьбу с распространением африканской чумы свиней.

Ручная кладь пассажиров, прибывших в международный аэропорт Тайвань-Таоюань из Сингапура, Малайзии, Индонезии и Брунея, будет подвергаться таможенным проверкам. Об этом сообщает focustaiwan.tw, передает УНН.

Соответствующие проверки стартуют сегодня, 12 сентября, в рамках борьбы правительства с африканской чумой свиней (АЧС).

"В настоящее время проверяется ручная кладь всех путешественников, въезжающих в Тайвань из Мьянмы, Китая, России, Монголии, Гонконга, Макао, Филиппин, Вьетнама, Камбоджи, Лаоса, Таиланда, Северной Кореи и Южной Кореи.

Несмотря на то, что в Сингапуре, Малайзии, Индонезии и Брунее вспышки АЧС пока не фиксировались - проверка ручной клади путешественников из этих стран будет некой предупредительной мерой, чтобы держать болезнь в страхе", - заявили в Центральном Аварийном Операционном Центре борьбы с АЧС.

Напомним, новый случай африканской чумы свиней (АЧС) зарегистрирован в Новгородском районе Новгородской области Российской Федерации. Вирус выявлен на крупном животноводческом предприятии "НовСвин". Диагноз, установленный облветлабораторией, подтвердили в Федеральном исследовательском центре вирусологии и микробиологии.

Во Львовской области в связи с выявленным возбудителем африканской чумы свиней (АЧС) утилизировано почти 27 тысяч свиней.