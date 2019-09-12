В аэропорту Тайваня придумали, как держать болезнь АЧС "в страхе"

Ручная кладь пассажиров, прибывших в международный аэропорт Тайвань-Таоюань из Сингапура, Малайзии, Индонезии и Брунея, будет подвергаться таможенным проверкам. Об этом сообщает focustaiwan.tw, передает УНН.
Соответствующие проверки стартуют сегодня, 12 сентября, в рамках борьбы правительства с африканской чумой свиней (АЧС).
"В настоящее время проверяется ручная кладь всех путешественников, въезжающих в Тайвань из Мьянмы, Китая, России, Монголии, Гонконга, Макао, Филиппин, Вьетнама, Камбоджи, Лаоса, Таиланда, Северной Кореи и Южной Кореи.
Несмотря на то, что в Сингапуре, Малайзии, Индонезии и Брунее вспышки АЧС пока не фиксировались - проверка ручной клади путешественников из этих стран будет некой предупредительной мерой, чтобы держать болезнь в страхе", - заявили в Центральном Аварийном Операционном Центре борьбы с АЧС.
Напомним, новый случай африканской чумы свиней (АЧС) зарегистрирован в Новгородском районе Новгородской области Российской Федерации. Вирус выявлен на крупном животноводческом предприятии "НовСвин". Диагноз, установленный облветлабораторией, подтвердили в Федеральном исследовательском центре вирусологии и микробиологии.
Во Львовской области в связи с выявленным возбудителем африканской чумы свиней (АЧС) утилизировано почти 27 тысяч свиней.
Практически 3 миллиона евро представила Еврокомиссия Болгарии на борьбу с африканской чумой свиней.