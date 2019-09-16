Хан: Между Пакистаном и Индией может произойти ядерная война

Спор Пакистана с Индией относительно Кашмира может перерасти в ядерную войну.
Об этом заявил премьер-министр Пакистана Имран Хан, сообщает The Telegraph.
"Я против войны, но когда две ядерные державы сражаются, есть вероятность перехода к ядерной войне", - сказал он.
На вопрос, разделяет ли он мнение главы МИД Пакистана о том, что ситуация может спровоцировать ядерную войну, премьер-министр сказал: "Абсолютно".
Премьер-министр Хан также заявил, что разочарован международной реакцией на решение индийского премьера Нарендры Моди отменить самоуправление в индийском Кашмире и обвинил Индию в геноциде.
Напряженность в отношениях между Пакистаном и Индией резко возросла после решения Нью-Дели отменить полуавтономный статус спорных территорий — Джамму и Кашмира.