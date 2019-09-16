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В Иране задержали танкер за контрабанду

В Иране задержали танкер за контрабанду
16:04 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина pixabay.com

Новости мира:По обвинению в контрабанде иранскими властями был задержан танкер, который шел под флагом Великобритании.

Корпус стражей Исламской революции задержал в Ормузском проливе направлявшееся в ОАЭ судно, сообщают в понедельник иранские СМИ.

Задержаны и 11 членов экипажа танкера. Их обвинили в контрабанде дизельного топлива. На борту судна - 250 тыс. литров дизельного топлива.

Это не первый подобный случай. Так, этим летом Корпус стражей Исламской революции Ирана сообщил, что в Ормузском проливе за нарушение международных правил судоходства 19 июля был задержан танкер Stena Impero, следовавший под британским флагом.

Кроме того, в середине июля Иран задержал танкер MT Riah, шедший под флагом Панамы, за контрабанду. На его борту было 12 членов экипажа - граждан Индии. Затем большую часть команды танкера освободили.

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В понедельник МИД Ирана сообщил, что танкер Stena Impero, шедший под флагом Великобритании и задержанный в июле, будет освобожден через несколько дней.

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Задержание Stena Impero произошло после того, как власти Гибралтара 4 июля задержали иранский танкер Grace 1, команду которого подозревали в поставках нефти в Сирию из Ирана в обход санкций ЕС. В итоге танкер был освобожден и 19 августа покинул Гибралтар. Перед тем, как уйти в плавание, судно было переименовано в Adrian Darya. Оно простояло в Гибралтаре 46 дней.

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ОАЭ, Иран, Танкер, Топливо, Контрабанда, МИД Ирана.
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