В Туркменистане не прекращаются празднования выхода книги президента об алабаях

Новости мира:Гурбангулы Бердымухамедов 13 сентября презентовал свою новую книгу, выход которой отмечается в стране до сих пор.

В Туркменистане проходят торжественные мероприятия, посвященные выходу в свет новой книги президента Гурбангулы Бердымухамедова "Туркменский алабай". Об этом корреспонденту сообщили в ИА "Хроники Туркменистана".

"Празднование все еще продолжаются", — подтвердили в агентстве.

Еще 13 сентября председатель государства презентовал свою книгу на заседании Кабмина и подарил министрам, а заодно прочитал собственное стихотворение, посвященное туркменской пастушьей собаке. И уже на следующий день на стихотворение президента написали музыку.

На вопрос, почему все же алабай, ответ был прост — патриотически (алабай — туркменская порода собак).

В агентстве отметили, что алабаями президент интересуется с 2017 года.

Кроме алабаев, за время своего президентства Бердымухамедов написал еще более 40 различных книг: о туркменских лошадей и туркменские лечебные травы, о туркменских музыкантов и туркменские ковры, о своем деде, отце и матери.

Напомним, в Туркменистане задерживают тех, кто распространяет слухи о "смерти президента". Ранее СМИ сообщили о смерти президента Туркменистана Бердымухамедова.