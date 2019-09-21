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В Туркменистане не прекращаются празднования выхода книги президента об алабаях

В Туркменистане не прекращаются празднования выхода книги президента об алабаях
14:38 Сегодня Телеграф УНН Фото: pixabay.com

Новости мира:Гурбангулы Бердымухамедов 13 сентября презентовал свою новую книгу, выход которой отмечается в стране до сих пор.

В Туркменистане проходят торжественные мероприятия, посвященные выходу в свет новой книги президента Гурбангулы Бердымухамедова "Туркменский алабай". Об этом корреспонденту сообщили в ИА "Хроники Туркменистана".

"Празднование все еще продолжаются", — подтвердили в агентстве.

Еще 13 сентября председатель государства презентовал свою книгу на заседании Кабмина и подарил министрам, а заодно прочитал собственное стихотворение, посвященное туркменской пастушьей собаке. И уже на следующий день на стихотворение президента написали музыку.

На вопрос, почему все же алабай, ответ был прост — патриотически (алабай — туркменская порода собак).

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В агентстве отметили, что алабаями президент интересуется с 2017 года.

Кроме алабаев, за время своего президентства Бердымухамедов написал еще более 40 различных книг: о туркменских лошадей и туркменские лечебные травы, о туркменских музыкантов и туркменские ковры, о своем деде, отце и матери.

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Напомним, в Туркменистане задерживают тех, кто распространяет слухи о "смерти президента". Ранее СМИ сообщили о смерти президента Туркменистана Бердымухамедова. 

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Туркменистан, Мероприятия, Алабай.
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