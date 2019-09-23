На восстановление добычи Нефти в Саудовской Аравии уйдут месяцы

Новости мира:Нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco могут потребоваться месяцы на восстановление деятельности после атаки дронов.

Об этом заявили сообщает The Wall Street Journal. "Может потребоваться много месяцев - а не максимум 10 недель, которые обещали руководители компании - чтобы восстановить работу до полного рабочего порядка", - заявили подрядчики.

В настоящее время руководство Saudi Aramco ведет срочные переговоры с производителями оборудования и предлагает им повышенную плату для ускорения восстановления производства.

По словам источников, представители нефтекомпании "засыпали" подрядчиков, в том числе General Electric, электронными сообщениями, и телефонными звонками с просьбой оказать экстренную помощь. По словам местных чиновников, цены за эти услуги могут достигать сотен миллионов долларов.

Как сообщалось, 14 сентября официальный представитель МВД Саудовской Аравии сообщил о пожаре на двух заводах национальной нефтяной компании Saudi Aramco, который начался вследствие атаки беспилотников. Ответственность за нападение взяла на себя дружеская Ирану вооруженная группировка йеменских повстанцев хуситов.