Саудовская Аравия расценит участие Ирана в атаке на Saudi Aramco как военную агрессию

Новости мира:Саудовская Аравия предупредила, если нападение на Saudi Aramco сделано из территории Ирана, это будет считаться актом военной агрессии.

В случае доказательства полноценного участия Ирана в атаке на предприятия нефтяной компании Saudi Aramco Эр-Рияд расценит это как военную агрессию.

Об этом сообщает Independent.

"Саудовская Аравия предупредила, что если будет установлено, что нападение, совершенное на прошлой неделе на ее нефтяные объекты, было сделано из территории Ирана, это будет считаться актом агрессии", - говорится в сообщении.

Атаки 14 сентября на объекты в городах Абкайк и Хурайс стали самым большим нападением в истории на нефтяные сооружения королевства и вдвое уменьшили добычу нефти в Саудовской Аравии, что составляет почти 6 процентов мирового производства черного золота. Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр отметил: "Иранцы должны знать, что их действия будут иметь последствия".

Напомним, 14 сентября официальный представитель МВД Саудовской Аравии сообщил о пожаре на двух заводах национальной нефтяной компании Saudi Aramco, который начался вследствие атаки беспилотников. Ответственность за нападение взяла на себя дружеская Ирану вооруженная группировка йеменских повстанцев хуситов.