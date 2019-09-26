В Индонезии десятки человек погибли из-за землетрясения

Новости мира:Больше двух тысяч человек остались без домов и электричества.

Индонезия приходит в себя после сильного землетрясения. Из-за подземных толчков погибло двадцать человек, среди которых и маленькая девочка. Землетрясение магнитудой в 6,5 балов, произошло в восточной части страны, в провинции Малуку.

В сообщении говорится, что землетрясение повредило множество зданий. Люди спасаясь от "стихии" вынуждены были подняться в горы.

Так же сообщается о разрушении правительственных зданий и здания университета. Землетрясение лишило без крова над головой больше двух тысяч человек, некоторые районы были обесточены, однако электричество уже восстановили.

"Дети сейчас не ходят в школу, в городе тихо, потому что всех эвакуировали. Хотя есть информация, что цунами не будет - люди все равно боятся ", - сказано в сообщении.