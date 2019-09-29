В китайском метро теперь можно оплатить проезд отсканировав свое лицо

Новости мира:В Китае запустили программу для оплаты проезда в метро, которая сканирует лицо человека.

Оплатить проезд в метрополитене города Чжэнчжоу теперь можно с помощью программы, которая сканирует лица пассажиров.

Об этом сообщает Синьхуа.

"В метрополитене Чжэнчжоу (провинция Хэнань, Центральный Китай) официально запущена система оплаты проезда с помощью распознавания лица", - говорится в сообщении.

Как отмечается, чтобы запустить эту программу, достаточно зарегистрироваться в специальном мобильном приложении.

Пассажиры метро, пользующиеся этой технологией, "смогут быстрее проходить через турникеты, не теряя времени и не создавая очередей", - подчеркивает Синьхуа.