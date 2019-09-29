Скачать
Воскресенье, 29.09.2019
Ермак о скандале в США: Ситуация досталась сегодняшней власти в наследство
Ермак о скандале в США: Ситуация досталась сегодняшней власти в наследство
Боец батальона "Донбасс" скончался от полученного в зоне ООС ранения
Боец батальона "Донбасс" скончался от полученного в зоне ООС ранения
Динамо в матче 9-го тура УПЛ уверенно победило Днепр-1 (Видео)
Динамо в матче 9-го тура УПЛ уверенно победило Днепр-1 (Видео)
Лунный посевной календарь с 30 сентября по 6 октября 2019 года
Лунный посевной календарь с 30 сентября по 6 октября 2019 года

Выборы в Афганистане: четыре человека погибло, десятки раненных

Выборы в Афганистане: четыре человека погибло, десятки раненных
22:04 Сегодня Телеграф Анадолу

Новости мира:В Афганистане в день выборов произошло 68 вооруженных инцидентов.

В день президентских выборов в Афганистане произошло 68 инцидентов с применением оружия, погибли четыре сотрудника сил безопасности, сообщил глава МВД страны Месут Андераби.

Нападения и теракты совершены в основном боевиками движения "Талибан", пытавшимися вмешаться в ход голосования на выборах.

"В целом по стране в субботу погибли четыре человека, 72 афганца, в числе которых трое силовиков, получили ранения", - сообщил Андераби.

Наибольшее число силовых инцидентов, по словам министра, зафиксировано в провинциях Логар, Тахар, Кунар, Джузджан, Фарьяб, Кундуз, Баглан, Пактия и Пактика.

Вопреки терактам и нападениям: в Афганистане завершились президентские выборы

В день выборов против талибов было проведено 13 операций в ходе которых были убиты 34 боевика, 14 ранены.

Представители "Талибана" сообщили о 422 погибших и раненых в день выборов.

Тем временем ЦИК Афганистана объявил, что итоги выборов будут оглашены через три недели.

Сложные выборы: В Афганистане талибы похитили членов избирательной комиссии

В Афганистане в целом зарегистрировано 9,6 миллиона избирателей.

На пост президента претендуют 15 человек, в том числе действующий глава государства Ашраф Гани и премьер-министр Абдулла Абдулла, между которыми, как считается, и развернулась основная борьба на выборах.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Афганистан, Выборы, Талибан, Месут Андераби.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 НАПК проверило декларации Данилюка за 2015 и 2016 годы
02 Когда каждая нация красива по-своему: девушки разных национальностей (Фото)
03 На админгранице с Крымом восстановят пассажирские перевозки
04 "Украина и коррупция почти неотделимы": Климкин отреагировал на видео Трампа
05 Еще одна тайна поп-короля раскрыта: почему Майкл Джексон носил пластырь на носу
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украина закрывает часть Черного моря из-за ракетных стрельб
Украина закрывает часть Черного моря из-за ракетных стрельб
Рош-ха-Шана: Зеленский поздравил иудеев Украины
Рош-ха-Шана: Зеленский поздравил иудеев Украины
Прогноз погоды на 29-30 сентября: кому стоит взять зонт и надеть свитер
Прогноз погоды на 29-30 сентября: кому стоит взять зонт и надеть свитер
Рош-Ха-Шана 2019: все, что Вы не знали о еврейском Новом годе
Рош-Ха-Шана 2019: все, что Вы не знали о еврейском Новом годе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь