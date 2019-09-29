Выборы в Афганистане: четыре человека погибло, десятки раненных

Новости мира:В Афганистане в день выборов произошло 68 вооруженных инцидентов.

В день президентских выборов в Афганистане произошло 68 инцидентов с применением оружия, погибли четыре сотрудника сил безопасности, сообщил глава МВД страны Месут Андераби.

Нападения и теракты совершены в основном боевиками движения "Талибан", пытавшимися вмешаться в ход голосования на выборах.

"В целом по стране в субботу погибли четыре человека, 72 афганца, в числе которых трое силовиков, получили ранения", - сообщил Андераби.

Наибольшее число силовых инцидентов, по словам министра, зафиксировано в провинциях Логар, Тахар, Кунар, Джузджан, Фарьяб, Кундуз, Баглан, Пактия и Пактика.

В день выборов против талибов было проведено 13 операций в ходе которых были убиты 34 боевика, 14 ранены.

Представители "Талибана" сообщили о 422 погибших и раненых в день выборов.

Тем временем ЦИК Афганистана объявил, что итоги выборов будут оглашены через три недели.

В Афганистане в целом зарегистрировано 9,6 миллиона избирателей.

На пост президента претендуют 15 человек, в том числе действующий глава государства Ашраф Гани и премьер-министр Абдулла Абдулла, между которыми, как считается, и развернулась основная борьба на выборах.