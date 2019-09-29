В столице Индонезии прошли акции протеста: требовали отставки президента (Фото)

Новости мира:Индонезийцы протестуют против поправок в антикоррупционное и уголовное законодательство.

В столице Индонезии Джакарте прошла акция протеста против поправок в законодательство.

Сотни человек собрались на площади Бундаран Хи, требуя отмены поправок в антикоррупционное и уголовное законодательство.

Протестующие скандировали антиправительственные лозунги и требовали отставки президента Индонезии Джоко Видодо.

Полиция перекрыла ряд улиц, чтобы не допустить участников протестов к резиденции президента.

Парламент Индонезии 17 сентября одобрил антикоррупционный закон, включающий поправки в Уголовный кодекс, но его ратификация была приостановлена из-за недовольства населения.

Индонезийцы считают, что поправки ослабят полномочия Комиссии по искоренению коррупции в Индонезии. Кроме того, по их мнению, включение в перечень уголовно наказуемых деяний внебрачных отношений, гомосексуальных связей, криминальных абортов и оскорблений президента ограничит права и свободы граждан.

Правительство расценило акции протеста как попытку свержения власти.

С начала недели в разных городах Индонезии, включая столицу, проходят акции протеста студентов против поправок в законодательство. Власти сообщили, что в ходе стычек протестующих с полицией погибли три человека.

Ожидается, что 30 сентября в Джакарте пройдет масштабная акция протеста.