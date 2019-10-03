Наводнение в Индии забирает жизни десяток людей

Новости мира:В безопасное место эвакуировали более 10 тысяч человек.

С 27 по 30 сентября в результате паводка в индийском штате Бихар по меньшей мере 42 человека погибли, а более 1 млн 700 тыс. пострадали.

Больше всего пострадали столица штата Патна, а также округа Бходжпур и Бхагалпур и еще более 10 округов, сообщает Синьхуа со ссылкой на ведомство по чрезвычайным ситуациям штата Бихар.

В безопасное место эвакуировали более 10 тысяч человек.

Напомним, за последние четверо суток в штате Уттар-Прадеш, расположенном на севере Индии, по меньшей мере 73 человека погибли из-за мощных муссонных ливней, которые вызвали оползни и наводнения.

Как сообщалось ранее, во многих регионах Афганистана из-за проливных дождей возникли наводнения, в результате которых на протяжении последних двух дней погибли по меньшей мере 24 человека, еще 11 были травмированы