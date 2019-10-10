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В Индонезии неизвестный с ножом напал на министра

В Индонезии неизвестный с ножом напал на министра
11:51 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay

Новости мира:В результате нападения министр был срочно госпитализирован.

Министр-координатор по политическим вопросам и безопасности Индонезии Виранто во время рабочего визита в провинцию Бантен подвергся нападению неизвестного с ножом, сообщило в четверг издание "Джакарта пост".

"Мы по-прежнему ищем подтверждение (фактов ранения - прим. ред.), но, судя по фотографиям, которые мы видели, начальника местной полиции ударили ножом в спину", - заявил представитель местных сил безопасности.

Также в ходе нападения пострадал начальник местной полиции.

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Сообщается, что нападение произошло после того, как Виранто посетил открытие местного университета. Неизвестный попытался напасть на Виранто, когда он садился в автомобиль.

Западные СМИ в свою очередь отмечают, что нападение, вероятно, осуществил член группировки ИГ.

По факту нападения уже арестованы мужчина и женщина.

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Индонезия, Виранто, Нападение на министра в Индонезии.
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