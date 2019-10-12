Недалеко от Токио сошел первый оползень (Видео)

Новости мира:Япония продолжает ликвидировать последствий после разрушительного тайфуна "Хагибис".

Первый оползень был зафиксирован в субботу недалеко от Токио из-за тайфуна “Хагибис”, который направляется к японской столице.

Об этом сообщило японское общественное телевидение NHK.

Отмечается, что сход оползня произошел в городе Сагамихара в соседней с Токио префектуре Канагава. Сообщается, что спасатели уже извлекли из-под завала одного человека, он находится в сознании. В настоящее время ведутся поиски других возможных пострадавших.

Ранее власти Японии объявили максимальный уровень угрозы по крайней мере в семи префектурах, включая Токио, в связи с приближающимся тайфуном, призвав местных жителей к скорейшей эвакуации. Удар стихии вызвал остановку железнодорожного и воздушного сообщения, включая международные авиаперелеты.

тайфун, который по силе сравнивают в тем, что в 1958 году унес жизни свыше 1200 человек, приблизится к столице Японии в ночь на воскресенье. В связи с непогодой некоторые матчи Кубка мира по регби и гонки Формулы-1 были отменены.