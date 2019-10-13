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"Super Great White Shark": Китайская "летающая тарелка" взлетит уже в 2020 году

"Super Great White Shark": Китайская "летающая тарелка" взлетит уже в 2020 году
06:35 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости мира:Китайский "боевой НЛО" Super Great White Shark совершит полет в 2020 году.

Прототип дискообразного летательного аппарата Super Great White Shark, своей формой напоминающего неопознанный летающий объект, совершит первый полет в 2020 году.

Об этом сообщает Global Times.

Ссылаясь на репортаж China Central Television, издание уточняет, что в воздух изделие должно подняться в ходе международной аэрокосмической выставки Airshow China 2020, проводимой в Чжухае. В диаметре основной ротор летательного аппарата, предназначенный для его вертикально подъема, достигает примерно пяти метров, а само изделие вмещает, вероятно, до двух человек.

Отдельные возможности аппарата сравниваются с действующими моделями боевых вертолетов. Согласно опубликованной пользователем Alert 5 в Twitter спецификации аппарата, дисколет способен развивать скорость до 650 километров в час.

Напоминаем, впервые макет Super Great White Shark был представлен на выставке China Helicopter Exposition 2019, открывшейся 10 октября в Тяньцзине (северо-восток Китая).

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Китай, Боевой НЛО, Super Great White Shark.
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