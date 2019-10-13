Скачать
Воскресенье, 13.10.2019
Пристайко и Комитет Европарламента обсудят ситуацию на востоке Украины
Пристайко и Комитет Европарламента обсудят ситуацию на востоке Украины
Встреча Эрдогана с "крымскими депутатами": реакция МИД Украины
Встреча Эрдогана с "крымскими депутатами": реакция МИД Украины
Дебют удался: как Усик деклассировал Уизерспуна (Фото)
Дебют удался: как Усик деклассировал Уизерспуна (Фото)
"Общение зрителей приветствуется": HBO хочет обратить внимание на проблемы психического здоровья
HBO хочет обратить внимание на проблемы психического здоровья

Взрыв в ресторане в Китае: много погибших и раненных (Видео)

Взрыв в ресторане в Китае: много погибших и раненных (Видео)
18:18 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости мира:В ресторане Китая взорвался газ, есть 9 погибших, на место происшествия прибыли более 200 медиков.

На востоке Китая в провинции Цзянсу произошел взрыв газа в ресторане, вследствие которого погибли девять человек.

Об этом сообщает CGTN со ссылкой на местные СМИ.

"По меньшей мере девять человек погибли и десять других получили повреждения вследствие взрыва газа в ресторане в городе Уси, на востоке провинции Цзянсу в Китае", - говорится в сообщении.

Как отмечается, инцидент произошел около 11:00, а поисково-спасательная миссия завершилась в 17:00 по местному времени. Все пострадавшие находятся в стабильном состоянии.

В Гонконге пошли в ход "коктейли Молотова": атаковано метро

После инцидента на место происшествия были отправлены четыре экскаватора, 21 автомобиль пожарной службы и скорой помощи, а также более 200 медиков. Магазины, которые находятся вблизи, также понесли убытки.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Китай, Взрыв, Цзянсу.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Усик досрочно победил Уизерспуна в дебютном бою в хэвивейте (Видео)
02 Интересная находка: в Египте обнаружен саркофаг с картой загробного мира
03 Отличная "броня": специи, которые могут защитить от многих инфекций
04 Усик - Уизерспун: события боя (Фото, Видео)
05 Усик - Уизерспун. Полное видео боя
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Покров-2019 встретит всех теплом: прогноз погоды на начало недели
Покров-2019 встретит всех теплом: прогноз погоды на начало недели
Вселенский патриарх поздравил прихожан ПЦУ
Вселенский патриарх поздравил прихожан ПЦУ
&quot;Диагноз журналистике&quot;: Комаровский высказался о пресс-марафоне Зеленского
Комаровский высказался о пресс-марафоне Зеленского
Звездная семья Болдуин раскрыла пол будущего ребенка (Фото, Видео)
Звездная семья Болдуин раскрыла пол будущего ребенка (Фото, Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь