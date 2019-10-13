Взрыв в ресторане в Китае: много погибших и раненных (Видео)

Новости мира:В ресторане Китая взорвался газ, есть 9 погибших, на место происшествия прибыли более 200 медиков.

На востоке Китая в провинции Цзянсу произошел взрыв газа в ресторане, вследствие которого погибли девять человек.

Об этом сообщает CGTN со ссылкой на местные СМИ.

"По меньшей мере девять человек погибли и десять других получили повреждения вследствие взрыва газа в ресторане в городе Уси, на востоке провинции Цзянсу в Китае", - говорится в сообщении.

Как отмечается, инцидент произошел около 11:00, а поисково-спасательная миссия завершилась в 17:00 по местному времени. Все пострадавшие находятся в стабильном состоянии.

После инцидента на место происшествия были отправлены четыре экскаватора, 21 автомобиль пожарной службы и скорой помощи, а также более 200 медиков. Магазины, которые находятся вблизи, также понесли убытки.