Взрыв в ресторане в Китае: много погибших и раненных (Видео)

На востоке Китая в провинции Цзянсу произошел взрыв газа в ресторане, вследствие которого погибли девять человек.
Об этом сообщает CGTN со ссылкой на местные СМИ.
"По меньшей мере девять человек погибли и десять других получили повреждения вследствие взрыва газа в ресторане в городе Уси, на востоке провинции Цзянсу в Китае", - говорится в сообщении.
Как отмечается, инцидент произошел около 11:00, а поисково-спасательная миссия завершилась в 17:00 по местному времени. Все пострадавшие находятся в стабильном состоянии.
2019年10月13日, 江苏无锡锡山区鹅湖镇新杨路(荡口)小吃店大爆炸 pic.twitter.com/Pex8DyExFP
— malau (@malau94428928) October 13, 2019
После инцидента на место происшествия были отправлены четыре экскаватора, 21 автомобиль пожарной службы и скорой помощи, а также более 200 медиков. Магазины, которые находятся вблизи, также понесли убытки.