В мечети Афганистана прозошел взрыв: десятки погибших

В мечети в восточной части Афганистана прогремел взрыв. В результате инцидента погибли 29 прихожан, более 100 раненых.
Трагедия произошла в пятницу во время богослужения, сообщает REUTERS.
Спасатели предполагают, что количество жертв может увеличиться, поскольку завалы здания еще полностью не разобрали.
По информации чиновников, в результате взрыва обрушилась крыша мечети.
В то же время местные СМИ заявляют, что на самом деле произошло несколько взрывов, а количество жертв отличается от официальных данных.
Пока ни одна из группировок не взяла ответственность за взрыв.
Напомним, крупный теракт предотвращен на севере Афганистана в городе Сарипуль, оперативники обнаружили заминированный автомобиль, в котором была почти одна тонна взрывчатки, сообщил во вторник начальник пресс-центре афганского МВД Нусрат Рахими.