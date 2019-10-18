В мечети Афганистана прозошел взрыв: десятки погибших

Новости мира:В результате взрыва в мечети погибло 29 человек, еще более 100 раненых.

В мечети в восточной части Афганистана прогремел взрыв. В результате инцидента погибли 29 прихожан, более 100 раненых.

Трагедия произошла в пятницу во время богослужения, сообщает REUTERS.

Спасатели предполагают, что количество жертв может увеличиться, поскольку завалы здания еще полностью не разобрали.

По информации чиновников, в результате взрыва обрушилась крыша мечети.

В то же время местные СМИ заявляют, что на самом деле произошло несколько взрывов, а количество жертв отличается от официальных данных.

Пока ни одна из группировок не взяла ответственность за взрыв.

Напомним, крупный теракт предотвращен на севере Афганистана в городе Сарипуль, оперативники обнаружили заминированный автомобиль, в котором была почти одна тонна взрывчатки, сообщил во вторник начальник пресс-центре афганского МВД Нусрат Рахими.