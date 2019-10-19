Украинцы намерены победить в 7-х Всемирных играх военнослужащих в Китае

Новости мира:На играх военнослужащих представлены парашютизм и военно-авиационное пятиборье.

87 украинцев участвуют в 7-х Всемирных играх военнослужащих в китайском городе Ухань.

Как сообщается на сайте Минобороны Украины, на церемонии открытия игр, которая состоялась в пятницу вечером на стадионе спортивного центра Уханя, участников армейских соревнований приветвовали президент Китайской Республики Си Цзиньпин, президент Международного олимпийского комитета Томас Бах, президент CISM (Международного совета военного спорта) полковник Эрве Печерилла.

Особой частью церемонии стал парад команд-участниц. Почетную миссию пронести флаг Украины доверили призеру чемпионатов мира и Европы по греко-римской борьбе лейтенанту Александру Чернецкому. Сборная команда Украины представлена 87 спортсменами в 12 видах спорта.

Церемония открылась шоу с участием известного актера Джеки Чана. На церемонии присутствовали около 60 тыс. зрителей, в параде команд приняли участие 109 сборных, сообщает агентство Синьхуа.

На протяжении 9 дней рекордное число военнослужащих - 9 тыс. 308, включая 67 чемпионов мира и олимпийских чемпионов - будут бороться за 329 золотых медалей в 27 видах спорта под лозунгом нынешних Игр: ”Укрепляем дружбу и строим мир”.

Кроме традиционных олимпийских видов спорта, таких как футбол, плавание и баскетбол, на играх военнослужащих, в частности, представлены парашютизм и военно-авиационное пятиборье.