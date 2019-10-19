Протесты в Азербайджане: центр Баку перекрыли

Новости мира:В Баку полиция задерживает активистов, центр окружен силовиками

Полиция в Баку задержала десятки оппозиционных активистов перед запланированной на 19 октября акции протеста в столице Азербайджана. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Отмечается, что среди задержанных — лидер оппозиционной Партии народного фронта Азербайджана Али Керимли.

Акции 19 октября не согласована с властями. Центр окружен полицией, несколько станций метро закрыты. Также сообщают об отключении мобильного интернета в центральной части Баку.

Оппозиционеры предложили мэрии Баку три варианта мест в городе, где они хотели бы провести митинг, но получили отказ. В качестве альтернативы мэрия предложила поселения Локбатан за пределами города, а за участие в несанкционированной акции пригрозила санкциями вплоть до уголовной ответственности.

В столице Азербайджана проходят несогласованные с властями протесты оппозиции. Их участники требуют освобождения политзаключенных, снижения цен на газ и электричество, ввода медицинской страховки. По официальной информации полиции Баку, задержаны 60 человек pic.twitter.com/qU8NOosyPY — Настоящее Время (@CurrentTimeTv) October 19, 2019

Задержание оппозиционеров в Баку начались еще 17 октября. Большинство задержанных обвинили в мелком хулиганстве и неповиновении полиции и арестовали на сроки от 10 до 30 суток.

Массовые аресты на акции оппозиции в #Баку pic.twitter.com/wUP6X9NOa1 — Инфотека 24 (@Infoteka_24) October 19, 2019

Организаторы митинга 19 октября — Национальный совет демократических сил — требуют освобождения политзаключенных, создание условий для демократических выборов, отмены лимита на пользование электроэнергией и природным газом, восстановление выплаты детских пособий и решения карабахской проблемы.

Правозащитная организация Human Rights Watch раскритиковала власти Азербайджана за отказ оппозиции в проведении митинга.