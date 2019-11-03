Протесты в Гонконге: полиция задержала более 200 человек (Видео)

Новости мира:Полиция использовала водометы, слезоточивый газ, перцовый аэрозоль и дубинки, встретившись с горящими баррикадами и коктейлями Молотова протестующих.

В Гонконге во время протестов накануне задержали более 200 человек. Также 54 человека были ранены и доставлены в больницу. Об этом сообщает South China Morning Post.

"Более 200 человек были задержаны в субботу за правонарушения, связанные с протестами, включая незаконные сборы и нарушение запрета на ношение маски. По состоянию на 7:30 утра в воскресенье 54 человека были ранены и доставлены в больницу. Один человек находилась в тяжелом состоянии , 23 человека находились в стабильном состоянии, а остальные 30 человек были выписаны", - говорится в сообщении.

Так, первая половина выходных после неоднозначного решения правительства дисквалифицировать кандидата Джошуа Вонг Чи-Фуна от участия в выборах в окружной совет закончилась хаосом и насилием. В который раз полиция столкнулась с протестующими на улицах Гонконга. Столкновения происходили главным образом в густонаселенных коммерческих районах.

Ранее было известно о 17 людях, получивших ранения во время массовых антиправительственных выступлений в Гонконге, которые обернулись беспорядками.

Кроме этого, полиция Гонконга в субботу применила водяные пушки для разгона участников акций протеста, устроивших беспорядки в этом специальном административном районе КНР, передает South China Morning Post.