В Гонконге мужчина ранил ножом четырех человек из-за политических разногласий

Новости мира:Нападение произошло в торговом центре Cityplaza в районе Тай Ку на острове Гонконг.

Во время продемократической акции из-за политических разногласий мужчина напал с ножом на четырех человек. Об этом сообщает ВВС.

"Нападение произошло в воскресенье вечером и было вызвано политическими разногласиями. Нападавший ранил по меньшей мере четырех человек, прежде чем был избит разгневанной толпой и укрощен", - говорится в сообщении.

Cityplaza была в воскресенье ареной одной из акций протеста, связанных с продолжающейся продемократической кампанией.

Сначала кампания началась с демонстраций против предложений об экстрадиции на материковый Китай. Теперь же протестующие выдвигают дополнительные требования, включая осуществление полного всеобщего избирательного права.

Напомним, в Гонконге во время протестов накануне задержали более 200 человек. Также 54 человека были ранены и доставлены в больницу.