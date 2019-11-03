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Крупнейшая ЗСТ в мире отменяется: участники АSEАN не смогли достичь соглашения

Крупнейшая ЗСТ в мире отменяется: участники АSEАN не смогли достичь соглашения
22:07 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:Участники саммита АSEАN не смогли подписать соглашение о создании новой зоны свободной торговли.

Участникам трехдневного саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АSEАN) в Бангкоке не удалось подписать соглашение о создании крупнейшей зоны свободной торговли в мире.

Как сообщает DW, подписание документа отложено до февраля 2020 года.

Участники переговоров не смогли прийти к единому мнению из-за Индии, которая выразила обеспокоенность последствиями возможного притока недорогих китайских товаров для местных компаний.

Инициатором соглашения о создании зоны свободной торговли выступил Пекин. Обсуждаемый документ затрагивает 10 стран-членов АСЕАН, а также Австралию, Индию, КНР, Новую Зеландию, Южную Корею и Японию. Таким образом, соглашение охватывает страны, на долю которых приходится треть мировой экономики и почти половина населения планеты.

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Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча ранее отметил, что подписание документа поспособствует экономическому росту, торговле и инвестициям. А в МИДе Китая заявили, что раннее заключение соглашения "создаст основу для экономической интеграции Восточной Азии".

В качестве гостя на саммите выступил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он призвал к конкретным мерам по защите климата. В частности, международному сообществу следует прекратить использовать уголь в качестве энергоносителя, подчеркнул генсек ООН.

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По словам Гутерриша, миллиарды долларов денег налогоплательщиков недопустимо направлять на субсидирование получения электроэнергии из ископаемых видов топлива. Это приведет лишь к увеличению числа ураганов, тропических заболеваний и конфликтов, добавил он.

При этом, как считает Гутерриш, развитые страны должны помогать развивающимся в их попытках сократить выброс газов, наносящих ущерб климату. По его словам, лишь в этом случае удастся не допустить глобального роста температуры в текущем столетии выше 1,5 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем.

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Индия, Китай, Мьянма, Вьетнам, Таиланд, Япония, Австралия, Южная Корея, Филиппины, Новая Зеландия, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, ЗСТ, Бруней, Сингапур, АСЕАН.
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