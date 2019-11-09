Новости мира:В Китае тестируют "умное" метро без машиниста, которое разгоняется до 120 км/ч.

В Китае тестируют "умное" метро разработанное компанией CRRC Tangshan Co. Ltd. Поезд сможет одновременно перевозить 2,3 тысячи пассажиров без машиниста, а также с автоматическим открытием и закрытием дверей, сообщает Xinhua.

Кроме этого, "умное" метро сможет автоматически обнаруживать препятствие и избегать аварийных ситуаций. Транспорт сможет разгоняться до 120 км/ч, а изготовлен он из легкой нержавеющей стали, за счет чего он весит легче обычных поездов.

Напомним, китайские власти запретили детям играть в видеоигры больше полутора часов в день.

Власти Поднебесной ввели новый пакет законов, ограничивающих рынок видеоигр в стране. По словам представителей китайского правительства, законы ввелись для того, чтобы у детей не развивалась зависимость от видеоигр.