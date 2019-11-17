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Обмен заложниками: в Афганистане убили двоих прокуроров

Обмен заложниками: в Афганистане убили двоих прокуроров
09:24 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости мира:Неизвестные напали на прокуроров, когда те направлялись в аэропорт Баграм.

В Афганистане неизвестные застрелили двух прокуроров и ранили еще двух в событиях вокруг сорванного обмена с талибами их западных заложников деятелей исламистов. Об этом сообщает Радио Свобода.

"Как сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Афганистана Джамшид Расул, прокуроры во время нападения ехали в аэропорт Баграм под Кабулом, где на территории военно-воздушной базы расположен специальный центр содержания "Парван", в котором находятся главные деятели исламистов — движения "Талибан" и родственных ним группировок", — говорится в сообщении.

Издание отмечает, что там, в частности, содержат Анаса Хаккани, младший брат Сираджуддина Хаккани, нынешнего лидера воинственной "Сети Хаккани". Его и еще двух видных талибов должны были обменять 15 ноября на американца и австралийца, которые находятся в заложниках у талибов. Этот обмен сорвался.

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"Все трое заключенных продолжают находиться в правительственном заключении. Он не объяснял, что пошло не так с обменом", — сказал представитель президента Афганистана Ашраф Гани Седик Седикки. По словам спикера, правительство Афганистана сейчас "находится в процессе просмотра обменов заключенными и примет решение, будет основываться на национальных интересах страны".

Талибы заявили 15 ноября, что их трех заключенных не доставили в место и время, согласованные на переговорах с США.

Как сказал тогда представитель талибов, двое профессоров Американского университета Афганистана в Кабуле, в настоящее время 60-летний американец Стивен Кинг и 48-летний австралиец Тимоти Викс, похищенные еще в августе 2016 года, продолжают находиться в их руках.

Агентство Reuters в тот же день процитировало неназванного чиновника правительства Афганистана, который без подробностей заявил, что обмен отложен.

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По тому сообщению агентства, талибы говорили, что их узников должны были доставить самолетом в Катар, но зато вернули обратно в тюрьму в Баграме. Афганский чиновник, со своей стороны, сказал тогда, что "их доставят в Катар под наблюдением США".

"Сеть Хаккани", известная особенно жестокими нападениями в Афганистане, фактически является частью исламистского движения "Талибан".

Напомним, в Афганистане почти 250 боевиков ИГ сдались властям.

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Афганистан, Талибан, Кабул, Убийство прокуроров.
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