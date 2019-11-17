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Готовятся к осаде: протестующие Гонконга вооружаются луками и строят катапульты

Готовятся к осаде: протестующие Гонконга вооружаются луками и строят катапульты
14:12 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:В Гонконге произошли столкновения демонстрантов с полицией, митингующие стреляли из луков.

В Гонконге в воскресенье, 17 ноября, вновь произошли ожесточенные столкновения демонстрантов с полицией, митингующие стреляли из луков.

Как сообщает Deutsche Wellе, радикальные демонстранты стреляли по стражам порядка из луков и соорудили катапульты для запуска зажигательных бомб.

Полицейский, отвечающий за работу со СМИ, был ранен выпущенной из лука стрелой.

Полиция применила для разгона митингующих слезоточивый газ, резиновые пули и водомет. В воскресенье основные беспорядки происходили на территории Политехнического института Гонконга, оккупированного демонстрантами.

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После сравнительно спокойного дня, вечером 16 ноября в Гонконге возобновились беспорядки. В ожидании новых протестов и блокад власти объявили, что с понедельника, 18 ноября, школы и детские сады будут оставаться закрытыми.

Минувшая неделя ознаменовалась самыми ожесточенными столкновениями за все время массовых протестов в Гонконге, начавшихся 9 июня. В отличие от прежних недель, протесты устраивались не в выходные, а в рабочие дни.

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Демонстранты в Гонконге недовольны усилением влияния Пекина в их городе, который сохранил значительные свободы по условиям его возвращения Китаю британскими колониальными властями. Активисты требуют свободных выборов, независимого расследования случаев полицейской жестокости, освобождения более чем четырех тысяч задержанных активистов и отставки главы администрации Гонконга Кэрри Лам, которую они обвиняют в чрезмерной близости к властям КНР.

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Китай, Протесты, Гонконг.
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