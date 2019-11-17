Столкновение в студгородке: полиция Гонконга распылила слезоточивый газ

Новости мира:Протестующие попытались забросать полицию камнями и бутылками с зажигательной смесью.

Полиция Гонконга использовала слезоточивый газ против демонстрантов в районе Гонконгского политехнического университета, сообщает South China Morning Post.

Таким образом правоохранительные органы отреагировали на попытки протестующих закидать полицию бутылками с зажигательной смесью. В результате столкновения, как минимум, один человек был ранен.

Издание отмечает, что полиции пришлось вмешаться после того, как демонстранты набросились с кирпичами на группу человек, решивших расчистить от баррикад туннель Кросс-Харбор на остров Гонконг.

Протесты в регионе обострились в пятницу после смерти студента Гонконгского университета науки и технологии из-за столкновения с полицией, которая применила для разгона демонстрантов слезоточивый газ. Протестующие перекрыли дорожное сообщение, работа нескольких станций метро была приостановлена.

Беспорядки в Гонконге идут уже на протяжении нескольких месяцев и изначально были вызваны решением властей принять закон об экстрадиции в материковый Китай. После того как законопроект был отозван, митингующие потребовали реформировать избирательную систему

Как сообщалось ранее, в Гонконге солдаты китайской Народно-освободительной армии (НОА) помогали в уборке улиц после антиправительственных протестов. В субботу, 16 ноября, десятки одетых в футболки и шорты китайских военнослужащих убирали баррикады и камни на территории возле Гонконгского баптистского университета.