СМИ: Премьер Шри-Ланки покинул пост

Новости мира:Премьер и все губернаторы Шри-Ланки ушли в отставку.

Премьер-министр Шри-Ланка Ранил Викрамасингхе уходит в отставку.

Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на администрацию премьера.

"Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе в среду ушел в отставку", - говорится в сообщении.

Это произошло через несколько дней после того, как кандидат в президенты Саджит Премадаса проиграл президентские выборы.

Как сообщает портал News first, губернаторы всех девяти провинций Шри-Ланки также покинули свои посты.

Чиновники получили соответствующее распоряжение от секретариата президента Шри-Ланки. Когда будут назначены новые губернаторы провинций, пока не сообщается.