Протесты в Гонконге: Китай обвинил ООН в "поощрении радикализма и насилия"

Новости мира:Китай обвинил ООН в поощрении насилия в Гонконге.

Китай обвинил Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет в "поощрении радикализма и насилия" в Гонконге.

Ранее Бачелет в статье для газеты "South China Morning Post", призвала администрацию специального административного района Китая уделить особое внимание диалогу с протестующими и провести беспристрастное расследование сообщений о полицейском насилии в Гонконге.

Представительство Китая при ООН в Женеве заявило, что "неуместные комментарии" Бачелет являются вмешательством во внутренние дела Китая и оказывают давление на власти и полицию Гонконга, что "в итоге побуждает участников беспорядков к более радикальным действиям".

Прошлой ночью протестующие пытались блокировать движение транспорта в районе Монг Кок. Для разгона демонстрантов полиция применила слезоточивый газ.

Протесты в Гонконге вспыхнули из-за поправки к закону об экстрадиции, которая предусматривает выдачу подозреваемых континентальному Китаю.

Законопроект был вынесен на рассмотрение парламента Гонконга третьего апреля. Существуют опасения, что законопроект подорвет автономный статус Гонконга и усилит юридическое влияние Пекина.

Протесты в Гонконге не стихают с июня 2019 года.