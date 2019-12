Выборы не помогли: полиция Гонконга опять применила слезоточивый газ

В Гонконге в ночь на воскресенье, 1 декабря, возобновились столкновения между демонстрантами и полицией.

Как сообщает Deutsche Welle, впервые после ноябрьских выборов в районные советы депутатов полицейские применили слезоточивый газ, пострадали три человека.

Днем в Гонконге продолжились демонстрации, на митинге в центре города сотни человек, в том числе семьи с детьми, потребовали перестать использовать слезоточивый газ. Отмечается, что в субботу на совместную акцию против насилия полиции также вышли школьники и пенсионеры.

Bystanders and small children felt unwell from the tear gas fired towards Whampoa Gardens earlier.

Photo: May James / HKFP. #hongkong pic.twitter.com/xLAgKduK9i

— Hong Kong Free Press (@HongKongFP) December 1, 2019