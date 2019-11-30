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Климатические протесты в Германии: экоактивисты пошли на штурм угольных шахт

Климатические протесты в Германии: экоактивисты пошли на штурм угольных шахт
19:25 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости мира:Протестующие штурмовали угольные шахты на востоке Германии.

Более 1000 экологических активистов прорвались через полицейские линии и перекрыли железнодорожные пути на трех крупных угольных шахтах на востоке Германии. Сообщалось также о столкновениях между протестующими и полицией.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Власти заявили, что более 1000 человек приняли участие в акциях протеста, направленных на шахты Яншвальде и Вельцов-Зюде в штате Бранденбург, а также шахту "Юнайтед Шлехайн" в штате Саксония.

Экологическая группа Ende Gelände оценила число протестующих в 4000.

Активисты заблокировали пути поездов, пытаясь нарушить поступление угля на электростанции.

"Мы находимся в критическом моменте - окно возможностей остановить климатический кризис скоро закрывается", - заявил представитель Ende Gelände Джонни Паркс.

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Группа критиковала план действий правительства Германии по климату, заявив, что планы прекращения добычи угля до 2038 года не являются адекватными для решения текущего кризиса.

Шахта Яншвальде считается одной из самых загрязняющих шахт в Европе.

"Мы хотим сегодня своим протестом показать, что эту шахту нужно закрыть", - сказал Паркс.

Как утверждают во власти Бранденбурга, во время демонстрации на шахте Яншвальде возникла стычка между полицией и протестующими. Трое офицеров получили незначительные травмы.

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Активисты применили насилие, чтобы прорваться через полицейскую линию в ходе демонстрации на шахте "Юнайтед Шлехайн", расположенной вблизи города Лейпциг.

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Полиция неоднократно предупреждала, что вход в шахты является чрезвычайно опасным, добавляя, что власть не бегала за активистами, которые входили в шахты в определенных районах, из-за опасений относительно безопасности офицеров.

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Германия, Протесты, Изменение климата, Экопротесты.
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