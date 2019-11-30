Протесты в Грузии: оппозиция безуспешно попыталась договориться с правящей партией

Новости мира:Правящая партия "Грузинская мечта" и оппозиция на встрече не смогли договориться об изменении избирательной системы.

Правящая партия "Грузинская мечта" и лидеры оппозиции не смогли договориться в субботу на встрече, организованной аккредитованным в Тбилиси дипломатическим корпусом, по вопросу изменения избирательной системы.

"Предложенная оппозицией "германская модель" избирательной системы не соответствует нашей Конституции, поэтому не может быть принята. Вопрос закрыт. Диалог с оппозицией в будущем может быть продолжен, если с их стороны последуют другие предложения", - сказала журналистам участница встречи вице-премьер, министр юстиции Грузии Тея Цулукиани.

По заявлению представителя оппозиции, одного из лидеров бывшей партии власти "Единое национальное движение" Григола Вашадзе, правящая партия "Грузинская мечта" пришла на сегодняшнюю встречу только лишь потому, что испытывала постоянное давление со стороны грузинского народа, оппозиции и международных партнеров Грузии.

"Представители правящей партии не были готовы к принятию какого-либо решения. Они категорически отказались от рассмотрения предложенного нами компромиссного варианта изменения избирательной системы", - сказал журналистам после встречи Вашадзе.

Акции протеста оппозиции в Тбилиси начались 14 ноября, когда в парламенте не был принят законопроект об изменении избирательной системы, в частности, по проведению очередных парламентских выборов в 2020 году по пропорциональной системе вместо действующей мажоритарно-пропорциональной. С этой инициативой выступила правящая партия "Грузинская мечта" под давлением акций протеста в Тбилиси начавшихся в июне, однако при голосовании в парламенте против законопроекта выступили мажоритарные депутаты.

Согласно Конституции в парламент Грузии - 77 депутатов избираются по партийным спискам и - 73 депутата по одномандатным мажоритарным округам. На выборах в 2016 году правящая партия получила - 114 депутатских мандатов, из них - 71 по мажоритарным округам. По утверждению представителей оппозиции, при пропорциональной системе выборов в 2016 году "Грузинская мечта" получила бы немногим более 70 депутатских мандатов.