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В Казахстане перевернулся автобус, погибли восемь человек

В Казахстане перевернулся автобус, погибли восемь человек
09:48 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:В Казахстане перевернулся автобус, который перевозил сотрудников нефтяной компании на работу.

Во вторник утром в Казахстане попал в ДТП пассажирский автобус, 8 человек погибли, 21 пассажир ранен

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя председателя комитета административной полиции МВД Казахстана Жаната Абрахманова.

"Это ДТП произошло около пяти часов утра сегодня на автодороге Кызылорда - Кумколь. На данный момент погибли восемь человек и пострадал 21 человек. Водитель автобуса не справился с управлением в условиях гололеда", - заявил чиновник.

По словам Абрахманова, попавший в аварию автобус марки Neoplan принадлежит местной нефтяной компании. Он перевозил сотрудников предприятия на работу.

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В свою очередь официальный представитель комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана Нурсултан Нурахметов сообщил, что всего в салоне автобуса находились 36 человек. Все они, по предварительной информации, - граждане Казахстана.

Напомним, в Донецкой области сошел с дороги и перевернулся рейсовый автобус, в котором находились 50 пассажиров.

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ДТП, Авария, Казахстан, Жертвы, Автобус, Погибшие.
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