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В России автобус с пассажирами рухнул с моста в реку: есть погибшие (Фото, Видео)

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В России автобус с пассажирами рухнул с моста в реку: есть погибшие (Фото, Видео)
11:40 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Пассажирский автобус упал с моста в реку Куенга в Сретенском районе Забайкальского края в России.

В Забайкальском крае РФ пассажирский автобус сорвался с моста и упал в реку. Как сообщают экстренные службы Российской Федерации, в результате происшествия погибли 15 человек. 

"В Сретенском районе произошло падение рейсового автобуса Сретенск — Чита с моста в реку Куэнга. По предварительной информации, семь человек тяжело пострадали и 15 погибли. На месте работают пять бригад скорой медицинской помощи", — сказали в пресс-службе регионального минздрава РФ.

По предварительной информации трагедия произошла из-за того, что у автобуса лопнуло колесо. К месту аварии готовится вылететь вертолет регионального центра медицины и катастроф. 

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В экстренных службах заявляют, что автобус принадлежит частному предпринимателю, который занимается туристическими перевозками. Там так же уточнили, что по предварительной информации водитель автобуса не справился с управлением, протаранил ограждение, и сорвался с моста в реку. 

Напомним, ИГИЛ взяло ответственность за совершение террористического акта на лондонском мосту 29 ноября.

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Россия, Автобус, Забайкалье, Падение автобуса, Сретенский район.
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