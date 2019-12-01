В России автобус с пассажирами рухнул с моста в реку: есть погибшие (Фото, Видео)

Пассажирский автобус упал с моста в реку Куенга в Сретенском районе Забайкальского края в России.

В Забайкальском крае РФ пассажирский автобус сорвался с моста и упал в реку. Как сообщают экстренные службы Российской Федерации, в результате происшествия погибли 15 человек.

"В Сретенском районе произошло падение рейсового автобуса Сретенск — Чита с моста в реку Куэнга. По предварительной информации, семь человек тяжело пострадали и 15 погибли. На месте работают пять бригад скорой медицинской помощи", — сказали в пресс-службе регионального минздрава РФ.

По предварительной информации трагедия произошла из-за того, что у автобуса лопнуло колесо. К месту аварии готовится вылететь вертолет регионального центра медицины и катастроф.

В экстренных службах заявляют, что автобус принадлежит частному предпринимателю, который занимается туристическими перевозками. Там так же уточнили, что по предварительной информации водитель автобуса не справился с управлением, протаранил ограждение, и сорвался с моста в реку.

Напомним, ИГИЛ взяло ответственность за совершение террористического акта на лондонском мосту 29 ноября.