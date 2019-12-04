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В Казахстане произошло сильное землетрясение

В Казахстане произошло сильное землетрясение
08:52 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости мира:На территории Казахстана произошло землетрясение магнитудой 5,2.

4 декабря в 01.38 по времени Алматы сетью сейсмических станций зарегистрировано землетрясение, эпицентр которого располагался в 303 километрах к северо-востоку от южной столицы, как называют Алматы, на территории Казахстана.

Об этом сообщает пресс-служба ДЧС Алматинской области.

"Сетью сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК" 4 декабря 2019 года в 01 часов 38 минут Алматинского времени зарегистрировано землетрясение", - говорится в сообщении.

Магнитуда землетрясения была определена на уровне 5,2 с эпицентром на глубине 15 км в 303 км на северо-восток от Алматы.

Отмечается, что землетрясение ощущалось в Талдыкоргане, Текели и поселках поблизости.

Землетрясение в Албании: количество жертв растет

Сообщений о нанесенном ущербе или жертвах не поступало.

Напомним, 26 ноября в Албании произошло мощное землетрясение. А уже на следующий день, 27 ноября, в Албании вновь произошло землетрясение. Количество погибших в результате мощного землетрясения в Албании возросло до 50 человек. 

Спасательная операция в Тумане была завершена после того, как были найдены тела людей, считавшихся пропавшими. Пострадавшим и семьям погибших обещают выплатить по $9 тыс.

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Землетрясение, Казахстан, Жертвы, Алматы, Землетрясение в Казахстане.
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