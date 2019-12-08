Гонконг захлестнула новая волна протестов (Фото)

Новости мира:Спустя полгода после первой акции протеста, в Гонконге проходят самые массовые протесты за последние несколько недель.

Десятки тысяч человек вышли на марш, который согласовали с местной властью. Это одна из наиболее массовых акции, которые проходили в Гонконге за последние несколько недель. Об этом сообщает агенство dpa.

Демонстранты собрались в центральном парке Гонконга. Многие из них были одеты в одежды черного цвета. Протестующие кричали "свободу Гонконгу" и держали транспаранты со своими требованиями.

Организаторы акции призвали участников марша к мирному протесту и не устраивать стычек с полицией.

Перед началом акции некоторые СМИ сообщили о том, что полиция проводит рейды. Правоохранители обыскали радикально настроенных протестующих и изъяли у них огнестрельное оружие.

В Гонконге уже на протяжении месяцев продолжаются протесты, которые начались из-за планов принять закон об экстрадиции правонарушителей к материковой части Китая на запрос Пекина.

Напомним, Китай обвинил Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет в "поощрении радикализма и насилия" в Гонконге.