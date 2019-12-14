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Южная Корея подтвердила испытания межконтинентальной баллистической ракеты в КНДР

Южная Корея подтвердила испытания межконтинентальной баллистической ракеты в КНДР
20:51 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:КНДР провела испытания двигателя для межконтинентальной баллистической ракеты.

Северокорейские специалисты, объявившие о новом важном испытании на полигоне Сохэ, вероятно, тестировали двигатель для межконтинентальной баллистической ракеты, предположили в субботу в сеульском Институте по исследованию Дальнего Востока.

Один из аналитиков института, слова которого приводит британская газета The Guardian, считает, что на это, в частности, указывает то, что северокорейские СМИ назвали тесты усилением "стратегических сил ядерного сдерживания".

Кроме того, северокорейская сторона сообщала, что испытание проводилось в пятницу - с 22:41 по 22:48 по времени КНДР. Такая продолжительность, по словам эксперта, может означать, что речь шла о жидкостном ракетном топливе.

Слухи подтвердились: КНДР завершила "большое испытание"

Как сообщалось, в КНДР объявили об успешном испытании на полигоне Сохэ, не уточнив, в чем оно заключалось. Ранее в декабре на этом же полигоне уже проводились испытания ракетного двигателя.

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Северная Корея, Южная Корея, КНДР, Ракета.
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