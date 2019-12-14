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Слухи подтвердились: КНДР завершила "большое испытание"

Слухи подтвердились: КНДР завершила "большое испытание"
11:01 Сегодня Телеграф

Новости мира:В Северной Корее сообщили, что на полигоне Сохэ завершилось "важное испытание".

КНДР провела испытания на полигоне Сохэ. Такую информации обнародовало центральное корейское агенство ЦТАК. Однако, какие именно испытания проходили на полигоне в агентстве не сообщили. 

"Еще одно крупное испытание было проведено 13 декабря 2019 года с 22:41 по 22:48 (15:41-15:48 по киевскому времени) на космодроме Сохэ", — говорится в сообщении. 

Агенство отметило, что данные испытания носили очень важный характер, а специалисты Академии национальной обороны, которые присутствовали на полигоне Сохэ, получили поздравления от руководства партии. 

СМИ сообщают об активности на ракетном полигоне КНДР Сохэ

"Успехи в области оборонной науки, свидетелями которых мы недавно стали, будут использованы КНДР для дальнейшего укрепления надежного стратегического ядерного сдерживания", — сообщает ЦТАК.

Не давно корейские СМИ сообщили, что на космодроме Сохэ завершились испытания. Они так же отметили, что данные испытания прошли успешно. Что именно испытывалось не известно, но вероятнее всего это был прототип нового ракетного двигателя. Подобное испытание стало первым, с момента переговоров между США и КНДР о сокращении ядерного оружия на Корейском полуострове. 

После испытания президент США Дональд Трамп написал в Твиттер пост, в котором раскритиковал и предостерег лидера КНДР. 

Напомним, Северная Корея вновь запускает баллистические ракеты, не возобновив переговоры с США и остановив участие в ряде международных проектов, что вызывает беспокойство в ООН.

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Все по теме:

Северная Корея, КНДР, Ядерное оружие, Сохэ, Кым Чен Ын.
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