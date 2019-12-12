В ООН обеспокоены заявлениями КНДР пойти "другим путем"

Новости мира:Северная Корея вновь приступила к запускам баллистических ракет без возобновления переговоров с США.

Северная Корея вновь запускает баллистические ракеты, не возобновив переговоры с США и остановив участие в ряде международных проектов, что вызывает беспокойство в ООН.

Об этом 11 декабря заявил помощник Генерального секретаря ООН по вопросам Ближнего Востока, Азии и Тихоокеанского региона Мохамед Хиари во время заседания Совета безопасности ООН.

По его словам, 28 ноября КНДР тринадцатый раз с начала года запустила баллистические ракеты, а 7 декабря объявила о проведении на своем космодроме испытаний, которые "уже скоро будут иметь значительное влияние на изменение стратегического положения КНДР". По данным экспертов, речь может идти о ядерном оружии, считает представитель ООН.

Переговорный процесс между Северной Кореей и США, сказал он, в последнее время остановился. КНДР отказывается обсуждать вопрос денуклеаризации, пока США не прекратят "политику вражды". КНДР пообещала пойти "другим путем", если США до конца года не произведут принципиальные предложения, которые устроят Пхеньян.

Речь идет, очевидно, о новых испытаниях баллистических ракет, уточнил Хиари.

Помощник Генсека также рассказал о сложной гуманитарной ситуации в Северной Корее. По его словам, около 10 миллионов человек (40% населения) нуждаются в помощи. Причем из нужных в 2019 году на эти цели $120 миллионов долларов КНДР получила лишь 33.

"Мы готовы проявить гибкость, — в свою очередь, заявила постпред США при ООН Келли Крафт, — но мы не можем самостоятельно решить эту проблему. КНДР должна выполнить свою часть задачи и не прибегать к провокациям".

По мнению Келли, "другой путь" для Пхеньяна может означать запуск космического аппарата с использованием технологии баллистических ракет дальнего радиуса действия.

"Возможно, речь идет о запуске межконтинентальных баллистических ракет, которые предназначены для нанесения ядерного удара по континентальной части США", - сказала она.

Такие угрозы крайне контрпродуктивны и не способствуют реализации целей, которые поставили перед собой президент Трамп и лидер КНДР Ким, отметила постпред США.

Напомним, Северная Корея может возобновить испытания ракетных двигателей на полигоне Сохэ.