Нападение на блокпост в Афганистане: боевики расстреляли 25 солдат

Новости мира:В Афганистане боевики Талибана убили 25 солдат.

В Афганистане на военный блокпост в Карабахском районе проникли представители террористического движения Талибан и расстреляли 25 солдат.

Об этом сообщает 1TV. Представители Талибана, к тому же забрали с собой оружие и боеприпасы, которые были на военном посту.

Вместе с тем, в Министерстве национальной обороны подтвердили гибель лишь девяти солдат. Талибан взял ответственность за нападение.

Напоминаем, Соединенные Штаты прокомментировали причину объявленного в четверг перерыва на переговорах в Дохе с делегацией "Талибана" по снижению уровня насилия в Афганистане.