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Дело о госизмене: Мушарраф приговорен к смертной казни

Дело о госизмене: Мушарраф приговорен к смертной казни
10:50 Сегодня Телеграф

Новости мира:Суд избрал меру пресечения экс-президенту Пакистана.

Бывшего президента и премьер-министра Пакистана Первеза Мушаррафа приговорили к смертной казни.

Такое решение принял Специальный суд в Исламбаде сегодня, 17 декабря, передает Reuters.

Отмечается, что Мушаррафа обвиняют в государственной измене. Расследование длилось с 2013 года.

Свой приговор он получил за то, что в 2007 году приостановил действия Конституции страны и ввел чрезвычайное положение из-за беспорядков.  Также обвинение утверждает, что экс-президент безосновательно арестовывал судей Верховного суда Пакистана.

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Вместе с тем, сейчас Мушарраф отбывает лечение в Дубае еще с 2016 года.

Генерал Мушарраф пришел к власти в Пакистане в результате военного переворота в 1999 году и занимал пост главы государства с 2001 по 2008 год.

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Пакистан, Госизмена, Первез Мушарраф.
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