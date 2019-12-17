Дело о госизмене: Мушарраф приговорен к смертной казни

Бывшего президента и премьер-министра Пакистана Первеза Мушаррафа приговорили к смертной казни.
Такое решение принял Специальный суд в Исламбаде сегодня, 17 декабря, передает Reuters.
Отмечается, что Мушаррафа обвиняют в государственной измене. Расследование длилось с 2013 года.
Свой приговор он получил за то, что в 2007 году приостановил действия Конституции страны и ввел чрезвычайное положение из-за беспорядков. Также обвинение утверждает, что экс-президент безосновательно арестовывал судей Верховного суда Пакистана.
Вместе с тем, сейчас Мушарраф отбывает лечение в Дубае еще с 2016 года.
Генерал Мушарраф пришел к власти в Пакистане в результате военного переворота в 1999 году и занимал пост главы государства с 2001 по 2008 год.