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Шри-Ланка страдает от масштабных наводнений: тысячи людей эвакуированы

Шри-Ланка страдает от масштабных наводнений: тысячи людей эвакуированы
16:03 Вс, 22 Декабрь 2019 Телеграф earth-chronicles.ru Фото: Твиттер

Новости мира:Наводнения в Шри-Ланке уже унесли жизни трех человек.

Активная облачность у берегов Шри-Ланки вызвала сильные ливни, в отдельных районах выпало более 500 мм осадков за 24 часа. Центр управления при стихийных бедствиях на Шри-Ланке DMC сообщает, что 3 человека уже погибли из-за ненастной погоды, около 9 тыс. эвакуированы на момент субботы, 21 декабря, сообщает Relief Web.

20 декабря в городе Матале в центральной части Шри-Ланки было зафиксировано наибольшее количество осадков: 512 мм. Уровень местных рек значительно повысился, прибрежные районы затоплены. В холмистой местности сошли оползни.

ВМС Шри-Ланки спасли 32 человека, отрезанных наводнением на сельскохозяйственных угодьях. Военные развернули несколько групп по оказанию помощи во многих районах в связи с неблагоприятной погодой, преобладающей на острове. Начаты очистные работы в районах, где вода уже отступила.

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Согласно DMC, 21 дом был полностью разрушен, более 250 домов частично повреждены. На территории Шри-Ланки работают 44 эвакуационных центра. Из-за наводнений и оползней дороги стали непроходимы, целые поселки отрезаны от цивилизации. Для некоторых районов были выпущены уведомления об опасности повторного схождения оползней.

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Наводнения, Шри-Ланка, Стихийное бедствие.
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