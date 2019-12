Шри-Ланка страдает от масштабных наводнений: тысячи людей эвакуированы

Активная облачность у берегов Шри-Ланки вызвала сильные ливни, в отдельных районах выпало более 500 мм осадков за 24 часа. Центр управления при стихийных бедствиях на Шри-Ланке DMC сообщает, что 3 человека уже погибли из-за ненастной погоды, около 9 тыс. эвакуированы на момент субботы, 21 декабря, сообщает Relief Web.

20 декабря в городе Матале в центральной части Шри-Ланки было зафиксировано наибольшее количество осадков: 512 мм. Уровень местных рек значительно повысился, прибрежные районы затоплены. В холмистой местности сошли оползни.

ВМС Шри-Ланки спасли 32 человека, отрезанных наводнением на сельскохозяйственных угодьях. Военные развернули несколько групп по оказанию помощи во многих районах в связи с неблагоприятной погодой, преобладающей на острове. Начаты очистные работы в районах, где вода уже отступила.

Over 26,000 people affected, 3 dead, 1000 houses partially damaged due to bad weather and flood situation in #SriLanka. More rains forecast today. Tri-forces assisting affected people.#LKA #FloodSL #WeatherSL pic.twitter.com/u9f0QXmGnJ

— Shakir Thawfeek™ (@shakirthawfeek_) December 22, 2019